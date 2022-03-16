Зеленський виступить з промовою перед Бундестагом

Виступ відбудеться завтра о 10:00.
У четвер, 17 березня, президент України Володимир Зеленський виступить перед депутатами німецького Бундестагу.
Про це повідомляє пресслужба Бундестагу.
Виступ Зеленського перед німецькими депутатами розпочнеться о 10:00. При цьому судячи з графіку засідання уряду, український лідер виступатиме не більше 20 хвилин.
Раніше повідомлялося, що Зеленський під час виступу перед Конгресом США показав відео, як росіяни вбивають мирних українців.
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