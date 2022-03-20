У Херсоні без правоохоронних органів важко вирішувати проблеми міста - мер

У Херсоні без правоохоронних органів важко вирішувати проблеми міста - мер

У місті борються з мародерством.

У Херсоні наразі немає правоохоронних органів, крім рятувальників і муніципальної варти, тому важко вирішувати певні проблеми.

Про це заявив у прямому ефірі всеукраїнського телемарафону херсонський міський голова Ігор Колихаєв, пише Суспільне.

Також читайте У Херсоні зник громадський діяч та політик Максим Негров

"Без них правоохоронців і судової системи дуже важко. Мародерство є, але ми з ним боремося, як можемо. Створили муніципальну варту, куди записалися всі охочі. Вони охороняють місто цілодобово секторами", - сказав Колихаєв.

Він повідомив, що всі інші проблеми міська влада також вирішує у форматі 24/7.

Раніше Колихаєв повідомив, що у Херсоні від обстрілів та вибухів постраждали близько 40 багатоповерхових будинків, понад 30 приватних.

Нагадаємо, у Херсоні окупанти зняли український прапор з будівлі міської адміністрації та оголосили про створення "Комітету порятунку за мир і порядок". До складу організації входять проросійські політики та колаборанти.

Читайте також: