На Львівщині через паліїв трави знищено 12 гектарів території

Рятувальникам довелося гасити 88 пожеж.

На Львівщині через любителів підпалювати суху траву знищено понад 12 гектарів території регіону.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав голова обладміністрації Максим Козицький.

За його словами, рятувальникам також довелося гасити 88 пожеж, що сталися через людей, які підпалюють сухостій. Тому голова обладміністрації закликає мешканців області не чинити варварських вчинків.

“Люди, не уподібнюйтесь до варварів. Тим, хто навіть в час війни не може втриматися від підпалювання трави, раджу дізнатися, які штрафи за це на вас чекають”, - підкреслив Максим Козицький.

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