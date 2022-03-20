У Раді вирішують, що робити далі з депутатами "ОПЗЖ"

У якому форматі вони будуть продовжувати роботу поки невідомо.

У Верховній Раді наразі вивчають рішення Ради національної безпеки (РНБО) щодо зупинення діяльності партій, що мають зв’язки з Росією. Зокрема, вони стосуються партії "Опозиційна платформа – за життя".

Про це 20 березня повідомив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, пише УП.

У складі фракції "ОПЗЖ" у ВР до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебувало 43 депутати. У якому форматі вони будуть продовжувати роботу поки невідомо.

"Ми вивчаємо правові наслідки рішення РНБО щодо заборони партій. Рішення будуть згодом. Ми також очікуємо коментарі міністерства юстиції по виконанню указу президента", - сказав Корнієнко.

Зазначимо, що окрім "ОПЗЖ", санкції РНБО стосуються таких партій: "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".

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