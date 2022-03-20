Від початку війни в Україні зробили 5 трансплантацій органів - Ляшко

Від початку війни в Україні зробили 5 трансплантацій органів - Ляшко

МОЗ, зі свого боку, забезпечує взаємодію з ВООЗ та іншими міжнародними партнерами для збільшення можливостей лікування дітей закордоном.

Від початку війни в Україні зробили 5 трансплантацій органів: 4 нирки було пересаджено від посмертного донора та зроблено 1 трансплантацію серця.

Про це 20 березня повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Україна не припинила надавати медичну допомогу попри воєнні дії та постійні обстріли лікарень. Там де це можливо не зупинилось і надання високотехнологічної медичної допомоги. Від початку війни вже відбулося 5 трансплантацій органів: 4 нирки було пересаджено від посмертного донора та зроблено 1 трансплантацію серця. Проводяться операції з хірургічної корекції вроджених вад серця", - написав очільник відомства у Facebook.

Ляшко додав, що спільними зусиллями першої леді Олени Зеленської, урядових і дипломатичних структур, благодійних фондів та міжнародної спільноти дитячих онкологів до клінік країн Європейського Союзу організованими групами вже відправлено на лікування понад 300 онкохворих дітей з різних областей України.

"Якщо ваша дитина потребує спеціальної терапії, яка тимчасово зупинена в Україні, ви можете скористатись допомогою наших фахівців і отримати можливість продовжити лікування за кордоном", - наголосив міністр охорони здоров'я України.

Детальну інформацію можна отримати за телефоном "гарячої лінії": +380971507053.