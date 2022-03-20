До Франківська переїхало понад 30 підприємств з "гарячих точок" - Марцінків

Кількість охочих перевезти бізнес на Прикарпаття зростає.

До Івано-Франківська станом на 20 березня переїхало понад 30 підприємств з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.

Про це повідомив міський голова Франківська Руслан Марцінків.

За його словами, кількість охочих перевезти бізнес на Прикарпаття збільшується. За додатковою інформацією мер просить звертатися до першої заступниці Вікторії Сусаніної.

"Важливо грамотно побудувати роботу, щоб створювались робочі місця, зароблялися кошти та створювалася додана вартість. Тож активно працюємо по кожному підприємству.

Крмі того, у місті до роботи залучають переселенців. Зокрема, лікарі допомагають в міських медичних закладах. “Це висококваліфіковані травматологи, кардіохірурги, які зараз допомагають і війковим, і цивільним”, - наголосив очільник Івано-Франківська.

До слова, протягом дня в області мобілізовано понад 5,5 тис чоловіків з-поміж внутрішньо-переміщених осіб. 1250 – призвано до ЗСУ.

Як повідомлялося, в Івано-Франківській громаді облаштовуватимуть оборонні споруди. Втім, їх не можна: фотографувати, "світити" розташування, повідомляти про це комусь навіть в приватних листуваннях.

Читайте також: