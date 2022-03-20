В Раде решают, что делать дальше с депутатами "ОПЗЖ"

В каком формате они будут продолжать работу пока неизвестно.

В Верховной Раде изучают решение Совета национальной безопасности (СНБО) о приостановлении деятельности партий, имеющих связи с Россией. В частности, они касаются партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".

Об этом 20 марта сообщил первый вицеспикер парламента Александр Корниенко, пишет УП.

В составе фракции "ОПЗЖ" в ВР до начала полномасштабного вторжения России в Украину находились 43 депутата. В каком формате они будут продолжать работу пока неизвестно.

"Мы изучаем правовые последствия решения СНБО по запрету партий. Решения будут впоследствии. Мы также ожидаем комментарии министерства юстиции по выполнению указа президента", — сказал Корниенко.

Отметим, что кроме "ОПЗЖ" санкции СНБО касаются таких партий: "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

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