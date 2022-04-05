Стало відомо, чому Шойгу не з'являвся на публіці

Очільник російського Міноборони був у КНДР та Китаї.

Один з колишніх керівників російської нафтової компанії "ЮКОС" Леонід Невзлін розповів, де пропадав міністр оборони Росії Сергій Шойгу і чи пов'язана його відсутність з хворобою або відстороненням від посади за провали у війні в Україні.

Про це він повідомив в ефірі latynina.tv.

Так, за словами Невзліна, очільник російського Міноборони був у КНДР, де просив ракети для війни проти України.

"Він був посланий на інспекцію ядерних арсеналів, що на Заході сприйняли як лякалку. А потім він зник і за свідченнями з різних надійних джерел, він їздив і просив боєприпаси, ракети в основному, так як вони у РФ закінчилися, а російські заводи стоять через санкції. Тут Путіна знову обдурили - там 70-80% імпорту в начинці цих ракет. Тому треба було шукати сумісні ракети і, наскільки я знаю, він домовився про це з корейцями. І ще домовився про розміщення якоїсь бази озброєнь на території КНДР. На якийсь час вони мають частину ракет, якими з ними поділилася Північна Корея. Напевно, вони сумісні до російських", - говорить один з колишніх керівників компанії "ЮКОС".

Невзлін додає, що Шойгу також з таким самим запитом їздив і до Китаю, але там Росії відмовили.

"Була інформація, що він був і в Китаї, і не тільки, але в Китаї йому відмовили. Натомість в Кореї він просидів найдовше. Це була його кінцева точка. Невідомо, які арсенали має КНДР, але, все одно, я впевнений, їх не вистачить для подолання стійкості української сторони", - розповів він.

Варто зазначити, що раніше також повідомлялося, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу не з'являвся на публіці два тижні. Також ТСН.ua розповідав про людей, наближених до Путіна, які зникли з публічного простору.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 41-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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