Airbnb заборонила користувачам з РФ та Білорусі бронювати житло

Airbnb заборонила користувачам з РФ та Білорусі бронювати житло

Airbnb призупинила роботу в Росії та Білорусі.

Популярна платформа для оренди житла Airbnb заборонила користувачам з Росії та Білорусі здійснювати бронювання на сайті з 4 квітня.

Про це компанія повідомляє на своєму сайті.

"Компанія Airbnb призупинила діяльність у Росії та Білорусі. Це означає, що бронювання житла у Росії та Білорусі припинено, а гості з цих країн більше не зможуть оформити бронювання будь-де", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, іноземці забронювали в Україні 434 тисячі ночей через Airbnb.

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