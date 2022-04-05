Airbnb запретила пользователям из РФ и Беларуси бронировать жилье

Airbnb приостановила работу в России и Беларуси.

Популярная платформа для аренды жилья Airbnb запретила пользователям из России и Беларуси бронировать жилье на сайте с 4 апреля.

Об этом компания сообщает на своем сайте.

"Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси. Это значит, что бронирование жилья в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование в любом месте", — говорится в сообщении.

Напомним, иностранцы забронировали в Украине 434 тысяч ночей из-за Airbnb.

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