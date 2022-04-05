Стало известно, почему Шойгу не появлялся на публике

Глава российского Минобороны был в КНДР и Китае.

Один из бывших руководителей российской нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин рассказал, где пропадал министр обороны России Сергей Шойгу и связано ли его отсутствие с болезнью или отстранением от должности за провалы в войне в Украине.

Об этом он сообщил в эфире latynina.tv.

Так, по словам Невзлина, глава российского Минобороны был в КНДР, где просил ракеты для войны против Украины.

"Он был послан на инспекцию ядерных арсеналов, которые на Западе восприняли как пугалку. А потом он исчез и по свидетельствам из разных надежных источников, он ездил и просил боеприпасы, ракеты в основном, так как они в РФ закончились, а российские заводы стоят из-за санкций. Путина опять обманули — там 70-80% импорта в начинке этих ракет. Поэтому нужно было искать совместимые ракеты и, насколько я знаю, он договорился об этом с корейцами. И еще договорился о размещении какой-то базы вооружений на территории КНДР. На какое-то время у них есть часть ракет, которыми с ними поделилась Северная Корея. Наверное, они совместимы с российскими", — говорит один из бывших руководителей компании "ЮКОС".

Невзлин добавляет, что Шойгу также с таким же запросом ездил и в Китай, но там России отказали.

"Была информация, что он был и в Китае, и не только, но в Китае ему отказали. Вместе с тем в Корее он просидел дольше всего. Это была его конечная точка. Неизвестно, какие арсеналы есть у КНДР, но, все равно, я уверен, их не хватит для преодоления устойчивости украинской стороны", – рассказал он.

Стоит отметить, что ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу не появлялся на публике две недели. Также ТСН.ua рассказывал об исчезнувших из публичного пространства людях, приближенных к Путину.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 41-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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