В Ровенской области открывают детские сады

Все заработающие дошкольные учреждения должны иметь бомбоубежища.

Со вторника, 5 апреля, в Ровенской области открываются детские сады.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

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Впрочем, по словам главы области, речь идет только об очередных дошкольных учреждениях. Их список сейчас определяется в консультациях с руководителями дошкольных учебных заведений.

"Отмечаю, открыть заведение можно только при наличии защитного сооружения (укрытия) и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и температурного режима", — отметил руководитель Ровенской ОГА.

К слову, в регионе, как и во всей стране, учебные заведения прекратили работу с детьми после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Школы и вузы начали возобновлять обучение в дистанционном или смешанном формате от 14 марта.

Как сообщалось, от 4 апреля в Хмельницком открыли три дежурных детсада. В условиях военного положения, действующего в стране от 24 февраля, в учреждения принимают детей работников критической инфраструктуры: правоохранителей, военных, спасателей. Основным условием открытия заведений было наличие оборудованных бомбоубежищ.