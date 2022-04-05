В Ровенской области открывают детские сады

Все заработающие дошкольные учреждения должны иметь бомбоубежища.
Со вторника, 5 апреля, в Ровенской области открываются детские сады.
Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.
Впрочем, по словам главы области, речь идет только об очередных дошкольных учреждениях. Их список сейчас определяется в консультациях с руководителями дошкольных учебных заведений.
"Отмечаю, открыть заведение можно только при наличии защитного сооружения (укрытия) и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и температурного режима", — отметил руководитель Ровенской ОГА.
К слову, в регионе, как и во всей стране, учебные заведения прекратили работу с детьми после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Школы и вузы начали возобновлять обучение в дистанционном или смешанном формате от 14 марта.
Как сообщалось, от 4 апреля в Хмельницком открыли три дежурных детсада. В условиях военного положения, действующего в стране от 24 февраля, в учреждения принимают детей работников критической инфраструктуры: правоохранителей, военных, спасателей. Основным условием открытия заведений было наличие оборудованных бомбоубежищ.