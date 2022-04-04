В Хмельницком открыли три дежурных детсада

У всех заработавших дошкольных учреждениях есть бомбоубежища.

С понедельника, 4 апреля, в Хмельницком заработало три дежурных детсада.

Об этом сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.

Отмечается, что в условиях военного положения, действующего в стране от 24 февраля, в учреждения принимают детей работников критической инфраструктуры: правоохранителей, военных, спасателей.

Дежурные детсады заработали в трех микрорайонах Хмельницкого. По словам мэра, при необходимости их количество возрастет до шести, но не больше.

В свою очередь, заместитель городского головы Михаил Кривак сообщил, что основным условием открытия заведений было наличие оборудованных бомбоубежищ, куда могли прятаться и дети, и воспитатели во время воздушных тревог.

"Конечно, людей, которые работают полный рабочий день и не с кем оставить детей, гораздо больше. Поэтому будем рассматривать возможность открытия дополнительно еще нескольких детских садов", — рассказал представитель мэрии.

К слову, недавно в Хмельницком возобновили электронную запись в детсады. Кроме того, изменены сроки начала приема заявлений от родителей о зачислении первоклассников в школу: начнется процесс 1 мая.

Как сообщалось, Министерство образования и науки Украины приступило к созданию сети образовательных хабов для переселенцев: первый уже появился в Хмельницком. Хаб расположен в помещении одного из известнейших технологических колледжей Украины – Хмельницкого политехнического колледжа.