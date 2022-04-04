У Хмельницькому відкрили три чергові дитсадки

Усі дошкільні заклади, що запрацювали, мають бомбосховища.

Від понеділка, 4 квітня, у Хмельницькомузапрацювало три чергових дитсадки.

Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Зазначається, що в умовах воєнного стану, який діє в країні від 24 лютого, до закладів приймають дітей працівників критичної інфраструктури: правоохоронців, військових, рятувальників.

Чергові дитсадки запрацювали у трьох мікрорайонах Хмельницького. За словами мера, за потреби їхня кількість зросте до шести, але не більше.

Своєю чергою, заступник міського голови Михайло Кривак повідомив, що основна умова відкриття закладів була наявність обладнаних бомбосховищ, куди б могли ховатися і діти, і вихователі під час повітряних тривог.

"Звичайно, людей, які працюють повний робочий день і не мають з ким залишити дітей, набагато більше. Тому будемо розглядати можливість відкриття додатково ще кількох дитячих садочків", - розповів представник мерії.

До слова, нещодавно у Хмельницькому відновили електронний запис до дитсадків. Крім того, змінено терміни початку приймання заяв від батьків про зарахування першачків до школи: розпочнеться процес 1 травня.

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки України розпочало створення мережі освітніх хабів для переселенців: перший вже з'явився у Хмельницькому. Хаб розташований у приміщенні одного з найвідоміших технологічних коледжів України – Хмельницького політехнічного коледжу.