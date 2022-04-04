Ворожий обстріл Миколаєва та Очакова: загинуло 8 осіб 

У прокуратурі розпочали розслідування.

Миколаївська прокуратура розпочала розслідування за фактами обстрілу російськими окупантами міст Очакова та Миколаєва, де загинуло вісім людей, а 34 отримали поранення.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

"Під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури слідчим відділом Служби безпеки в регіоні розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 1 та ч.2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 квітня 2022 року збройні сили РФ атакували міста Очаків та Миколаїв. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки місцевих мешканців, транспортні засоби, об’єкти цивільної інфраструктури.

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