Україна зберігає баланс забезпечення країни пальним - Шмигаль

В Україні можуть бути проблеми з логістикою поставок пального.

Українському уряду вдається зберігати баланс забезпечення країни пальним попри обстріли окупантами нафтобаз.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю виданню «Новое время».

"Окремо працюємо із нашими постачальниками пального. Тут ми забрали повністю акциз з пального з бензину і з дизеля і знизили ПДВ з 20% до 7%. Коли це рішення вступило в силу, на 10 грн майже впала ціна на пальне на заправках. Зараз ворог розбив частину наших баз збереження пального, тому спостерігається де-не-де дефіцит, але ми бачимо баланс забезпечення країни пальним. Можуть бути логістичні розриви, але ми розуміємо скільки необхідно загалом, ми у тісній співпраці з постачальниками, співпрацюємо з Укрзалізницею, з Міністерством оборони, і чітко бачимо баланс пального, яке потрібно нашій країні", - сказав він.

Нагадаємо, українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне.

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