У Харкові скасували плату за комунальні послуги

У Харкові скасували плату за комунальні послуги

Рішення діятиме до кінця війни.

Мер Харкова Ігор Терехов оголосив про скасування комунальних платежів для харків’ян у зв'язку з війною в Україні.

Про це міський голова сказав у відеозверненні 1 квітня.

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"Я знаю і розумію, як вам важко, як ви стійко тримаєтеся, переживаючи всі жахи війни, тому всі комунальні послуги, які надає місто, а це – гаряча і холодна вода, опалення, вивезення сміття, утримання прибудинкової території та інші – від 24 лютого і до кінця війни будуть списані", – розповів Терехов.

Він також подякував усім тим, хто попри бойові дії продовжує сплачувати за компослуги та пообіцяв перерахувати ці платежі з настанням миру в Україні.

"Це рішення ніяк не позначиться на оплаті роботи наших героїчних комунальників", – зазначив мер.

Нагадаємо, 1 квітня в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Слобожанському напрямку російські війська продовжують блокувати Харків та здійснювати артилерійські обстріли міста.

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