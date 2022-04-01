У Харкові скасували плату за комунальні послуги

Рішення діятиме до кінця війни.
Мер Харкова Ігор Терехов оголосив про скасування комунальних платежів для харків’ян у зв'язку з війною в Україні.
Про це міський голова сказав у відеозверненні 1 квітня.
"Я знаю і розумію, як вам важко, як ви стійко тримаєтеся, переживаючи всі жахи війни, тому всі комунальні послуги, які надає місто, а це – гаряча і холодна вода, опалення, вивезення сміття, утримання прибудинкової території та інші – від 24 лютого і до кінця війни будуть списані", – розповів Терехов.
Він також подякував усім тим, хто попри бойові дії продовжує сплачувати за компослуги та пообіцяв перерахувати ці платежі з настанням миру в Україні.
"Це рішення ніяк не позначиться на оплаті роботи наших героїчних комунальників", – зазначив мер.
Нагадаємо, 1 квітня в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Слобожанському напрямку російські війська продовжують блокувати Харків та здійснювати артилерійські обстріли міста.
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