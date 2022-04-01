В Україні стартувала нова програма для внутрішніх переселенців

Працедавець, який бере на роботу внутрішньо переміщених осіб, отримає по 6,5 тисяч гривень за кожного нового працівника.

Від п'ятниці, 1 березня, стартувала ще одна державна програма - це робота для внутрішніх переселенців.

Про це під час засідання Кабінету міністрів 1 квітня повідомив очільник українського уряду Денис Шмигаль.

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За словами Шмигаля, працедавець, який бере на роботу внутрішньо переміщених осіб отримає по 6,5 тисяч гривень за кожного нового працівника.

"Наступна програма, яка стартує сьогодні — це робота для внутрішніх переселенців. Ми починаємо приймати заявки від бізнесу, який бере на роботу внутрішньо переміщених осіб. По 6,5 тисяч гривень за кожного нового працівника для того, щоб люди отримували ці кошти й могли отримати роботу в тих бізнесах, які готові працювати в умовах воєнного стану", - сказав міністр.