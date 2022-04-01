В Украине стартовала новая программа для внутренних переселенцев

Работодатель, который берет на работу внутриперемещенных лиц, получит по 6,5 тысячи гривен за каждого нового работника.

С пятницы, 1 марта, стартовала еще одна государственная программа – это работа для внутренних переселенцев.

Об этом во время заседания Кабинета министров 1 апреля сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Также читайте Противник размещает артиллерийские системы в жилых кварталах Мелитополя и обстреливает Запорожское направление – Генштаб

По словам Шмыгаля, работодатель, который берет на работу внутриперемещенных лиц, получит по 6,5 тысяч гривен за каждого нового работника.

"Следующая программа, которая стартует сегодня, — это работа для внутренних переселенцев. Мы начинаем принимать заявки от бизнеса, который берет на работу внутриперемещенных лиц. По 6,5 тысяч гривен за каждого нового работника для того, чтобы люди получали эти средства и могли получить работу в тех бизнесах, которые готовы работать в условиях военного положения", - сказал министр.