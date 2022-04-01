При отходе из Бучи оккупанты заминировали дома и земельные участки

При отходе из Бучи оккупанты заминировали дома и земельные участки

Местных жителей призывают быть осторожными, не приближаться к подозрительным предметам и срочно сообщать об обнаруженных "сюрпризах" от врага по номерам 101 и 102.

При уходе из города Буча российские оккупационные войска провели минирование гражданских сооружений, объектов инфраструктуры и участков местности в пределах населенного пункта.

Об этом говорится в строительстве Генштаба за 1 апреля.

Местных жителей призывают быть осторожными, не приближаться к подозрительным предметам и срочно сообщать об обнаруженных "сюрпризах" от врага по номерам 101 и 102.

Как сообщил мэр города Анатолий Федорук, Буча Киевской области освобожден от российских оккупантов.

"Дорогие друзья, уважаемая бучанская община, 31 марта войдет в историю нашего населенного пункта всей территориальной общины как день освобождения от российских оккупантов нашими Вооруженными силами Украины наших населенных пунктов. Поэтому сегодня констатирую, что этот день радостный и большая победа наших Вооруженных сил на Киевщине. И мы обязательно с вами дождемся и будем все делать, чтобы большая победа была по всей Украине. Слава нашим Вооруженным силам Украины! Слава Украине! Слава каждому украинцу независимо от того, в каком уголке Украины он сейчас находится", — сказал Федорук.

Напомним, в Броварском районе началось разминирование: есть случаи подрыва людей на вражеских минах.

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