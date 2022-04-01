В марте пенсионеры получили повышенные выплаты – Шмыгаль

Кроме того, в самых "горячих" точках в конце марта правительство начало выплачивать пенсии авансом на апрель.

В марте правительство проиндексировало пенсии на 14% — в среднем пенсионеры получили на 400 гривен больше.

Об этом во время заседания Кабинета министров 1 апреля сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

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"В марте на 14% были проиндексированы пенсии всем нашим пенсионерам. Это плюс 400 грн в среднем к пенсиям. Кроме того, в конце марта мы начали выплачивать пенсии авансом на апрель. Речь идет о тех областях, где активно ведутся боевые действия. Часть пенсионеров уже получила свои средства. Это примерно 2 млн человек. Все остальные получат их в ближайшие дни", — сказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, какие льготы предусмотрены для мобилизованных военнослужащих.

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