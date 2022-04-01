У березні пенсіонери отримали підвищені виплати - Шмигаль

Крім того, в найбільш "гарячих" точках у кінці березня уряд почав виплачувати пенсії авансом на квітень.

У березні уряд проіндексував пенсії на 14% - в середньому пенсіонери отримали на 400 гривень більше.

Про це під час засідання Кабінету міністрів 1 квітня повідомив очільник українського уряду Денис Шмигаль.

Також читайте Окупанти створюють ударні угруповання на Слобожанському та Донецькому напрямках - Генштаб ЗСУ

"У березні на 14% було проіндексовано пенсії всім нашим пенсіонерам. Це плюс 400 грн у середньому до пенсій. Крім того, у кінці березня ми почали виплачувати пенсії авансом на квітень. Мова йде про ті області, де активно ведуться бойові дії. Частина пенсіонерів уже отримала свої кошти. Це приблизно 2 млн людей. Усі решта отримають їх найближчими днями", - сказав Шмигаль.

Раніше повідомляли, які пільги передбачені для мобілізованих військовослужбовців.

Читайте також: