Бучу звільнено від російських окупантів

ЗСУ встановили контроль у Бучі.

Бучу Київської області звільнено від російських окупантів. Про це повідомив мер міста Анатолій Федорук.

"Дорогі друзі, шановна бучанська громадо, 31 березня увійде в історію нашого населеного пункту всієї територіальної громади як день звільнення від російських окупантів нашими Збройними силами України наших населених пунктів.

Тож сьогодні констатую, що цей день є радісним і велика перемога наших збройних сил на Київщині. І ми обов'язково з вами дочекаємося і будемо все робити, щоб велика перемога була по всій Україні.

Слава нашим Збройним силам України! Слава Україні! Слава кожному українцю незалежно від того в якому куточку України він зараз перебуває", - сказав Федорук.

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