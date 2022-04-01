Буча освобождена от российских оккупантов — мэр

ВСУ установили контроль в Буче.

Буча Киевской области освобождена от российских оккупантов. Об этом сообщил мэр города Анатолий Федорук.

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"Дорогие друзья, уважаемая бучанская община, 31 марта войдет в историю нашего населенного пункта всего территориального общества как день освобождения от российских оккупантов нашими Вооруженными силами Украины наших населенных пунктов.

Поэтому сегодня констатирую, что этот день радостный и большая победа наших вооруженных сил на Киевщине. И мы обязательно с вами дождемся и будем делать все, чтобы большая победа была по всей Украине.

Слава нашим Вооруженным Силам Украины! Слава Украине! Слава каждому украинцу независимо от того, в каком уголке Украины он сейчас находится", — сказал Федорук.

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