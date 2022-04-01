Де та від чого лікується Путін - розслідування

Де та від чого лікується Путін - розслідування

До президента РФ приїжджають багато лікарів, серед них - фахівець з раку.

Нині активно точаться розмови про проблеми очільника країни-агресора РФ Володимира Путіна зі здоров'ям. Розвідники навіть припускають, що Путін має розлади мозку, спричинені так званою "стероїдною люттю", котра є результатом лікування від раку.

Відомо, що до очільника РФ, якому в жовтні має виповнитися 70 років, приїжджає багато лікарів. Серед них, до речі, є фахівець з раку щитоподібної залози.

Про це йдеться в розслідуванні російського видання "Проєкт" до ювілею Путіна.

Де лікується Путін

З віком президент Росії дедалі частіше почав навідуватися до Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ) на заході Москви, у приміщення, яке один зі співрозмовників назвав "відділенням персональних лікарів". Про це повідомляє джерело видання.

"Після прибуття його зустрічає лікарняне начальство, а потім передає до рук закріплених за президентом докторів. Одним з таких докторів, наприклад, довго був Дмитро Вербовий, судячи з усього, він реаніматолог, принаймні в інтернеті згадується як автор керівництва зі швидкої допомоги при гострих захворюваннях, травмах і отруєннях. Мабуть, Вербовий добре лікував Путіна - той зробив свого медика спочатку заслуженим лікарем Росії і замначальника свого медичного управління, а потім вже й заступником керуючого справами з лікарських питань", - йдеться в розслідуванні.

Які лікарі супроводжують Путіна

Однак з роками лікарі й самі почали частіше супроводжувати Путіна: вони літають до його резиденцій та помічені в поїздках.

Видання нагадує, що значну частину травня 2017 року Володимир Путін провів у своєму улюбленому місці - Сочі, де під час хокейного матчу легендарний ветеран Павло Буре випадково врізався у президента РФ, і той впав. Того ж дня в санаторій "Русь", що належить до Управсправами президента і розташований неподалік від резиденції Путіна, заселився дехто Костянтин Аркадійович Сім. Це травматолог-ортопед і, як стверджують журналісти, він один з лікарів Путіна.

"Парадоксально, але, багато років приховуючи інформацію про здоров'я Путіна, влада виклала у відкритий доступ відомості про лікарів президента... Договір між ЦКЛ і готелями на розміщення докторів публікується на сайті держзакупівель разом з актами приймання наданих послуг. В актах можна виявити імена лікарів і дати їх заселення в готелі за чотири роки - з 2016 до 2020. З цих документів ясно, що медики, такі як Сім, літали саме до Путіна - дати збігаються або з часом офіційних візитів президента в Сочі, або з періодами його таємничих зникнень", - з'ясувало видання.

Зокрема, журналісти дізналися, що у 2016-2017 роках Путіна в Сочі регулярно супроводжували в середньому п'ять лікарів. Серед них такі особистості, як лор Олексій Щеглов та інфекціоніст Ярослав Протасенко, штатний реаніматолог, нейрохірург, а також лікар швидкої допомоги Сергій Сніжко.

"Але періодично кількість медиків поруч з президентом драматично збільшується. Щонайменше у двох випадках "Проєкт" може стверджувати, що Путіну проводили або операцію, або дуже серйозну процедуру, швидше за все, в області спини. 25 листопада 2016 року президент зустрічається у Кремлі з актором Стівеном Сігалом, а потім зникає аж до 1 грудня - сайт Кремля публікує "консерви" і повідомлення про телефонні дзвінки. У цей момент в санаторій "Русь" послідовно заселяються одразу 12 медиків", - пишуть журналісти.

Серед медиків - група особистих лікарів Путіна на чолі з Вербовим, група оперувальних нейрохірургів ЦКЛ на чолі із заввідділення Олегом Мишкіним, фахівець нейрохірургічного відділення Олена Розтрусіна, старша медсестра Людмила Каденкова, реабілітолог Михайло Цикунов.

Після лікування, вже 1 грудня Путін звертався до федеральних зборів, а рік потому нагородив Мишкіна званням заслуженого лікаря Росії.

"Проблеми президента РФ зводяться не лише до хребта"

За даними видання, у 2019 році Володимиру Путіну знову знадобилася масштабна медична допомога. У вихідні дні 30 листопада та 1 грудня він був у Сочі, проте на публіці не з'являвся. Тоді приїхала рекордна кількість медиків - відразу 13 осіб, включаючи все тих же фахівців відділення нейрохірургії ЦКЛ на чолі з Мишкіним. Приєдналися також фахівець з травм хребта Олена Денисенко та операційна медсестра Гульфія Абдуліна.

Тоді ж зросла й загальна кількість постійно супроводжуючих президента лікарів - у 2019 році їх уже в середньому дев'ять. Журналісти впевнені, що проблеми президента Росії зводяться не лише до хребта.

Путін публічно демонстрував інтерес до проблеми раку щитоподібної залози

У лютому 2019 року Путін і Лукашенко вирушили кататися на гірських лижах на газпромівському курорті "Лаура". Тими ж днями в готелі "Поляна 1389 Готель і Спа" жили два реаніматологи, невролог, дерматовенеролог, два лори та хірург.

"Цей склад лікарів - дуже характерний. Отоларингологи Щеглов та Ігор Єсаков, а також хірург Євген Селіванов - найчастіші супутники Путіна. Наприклад, Щеглов за чотири роки прилітав до Путіна в Сочі 59 разів і пробув поруч з ним 282 дні. Селіванів - 35 разів і 166 днів. Ця бригада присутня біля Путіна як під час офіційного перебування в Сочі, так і в моменти "зникнень" глави країни. У серпні 2017 року Путін надовго зникає з публічного поля - з 8 по 16 серпня. Весь цей час у Сочі були шість медиків, зокрема, Щеглов і Селіванов. Обидва цих лікаря дуже важливі для Путіна", - повідомляє видання.

За інформацією журналістів, Селіванов - хірург, щонайменше до недавнього часу спеціалізувався на онкології та написав дисертацію про діагностику та хірургічне лікування хворих на рак щитоподібної залози похилого та старечого віку.

Лор Щеглов, судячи з його дисертації, теж хірург, і навіть був помічений на фотографіях з Путіним. А торік його батька, Миколу Щеглова, також хірурга, зробили депутатом Держдуми від "Єдиної Росії".

"Лор - а за Путіним, як казали, слідує кілька докторів цієї спеціальності, - це той лікар, який серед іншого може першим виявити проблеми з щитовидною залозою, зокрема, онкологічні. Тоді підключаються хірург і онколог, вважає ізраїльський лікар Михайло Фремдерман", - пише видання.

Путін і сам публічно демонстрував інтерес до проблеми раку щитоподібної залози. У липні 2020 року він зустрівся з головою Національного медичного дослідницького центру ендокринології Іваном Дєдовим - начальником старшої дочки Марії. Той розповів президенту РФ про новий гормональний препарат "Тіроджин". "Одужання 95-98%?", - запитав тоді Путін. Відповідь була ствердною.

Почав спілкуватися з людьми на великій відстані

"У медичних колах справді говорять про проблеми російського президента зі здоров'ям. Особливо ці розмови посилилися на початку осені минулого року, коли Путін повівся особливо дивно... Раптово повідомив, що повинен піти на ізоляцію, тому що навколо нібито занадто багато хворіють на коронавірус. Новина стала сюрпризом навіть для оточення президента. ... Чи робили президентові тоді якусь медичну маніпуляцію - невідомо, але після цього він почав спілкуватися з людьми на дуже великій відстані - сидячи по різні боки величезних столів. Іншими словами, якщо раніше Путін віддалявся від людей в переносному сенсі слова, то тепер став робити це безпосередньо", - йдеться у розслідуванні.

У Кремлі заперечують страшне захворювання у Путіна

Водночас у Кремлі змушені були зробити заяву щодо стану здоров'я міжнародного злочинця Володимира Путіна після того, як вийшло розслідування журналістів видання "Проєкт" про серйозне захворювання агресора. Про це повідомив колишній головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов у своєму Telegram-каналі.

Під час традиційного брифінгу прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заперечував якісь онкологічні хвороби у свого боса.

"Це все вигадки та неправда", – запевнив Пєсков.

На уточнювальне запитання журналіста: "Чи я розумію, що Володимир Путін не хворий на рак і не робив будь-які операції у зв'язку з онкологією?", Пєсков відповів: "Вірно".

Раніше повідомлялось, що Путін приймає "криваві" ванни з оленячих рогів.

Читайте також: