Путін приймає "криваві" ванни з оленячих рогів і возить із собою з десяток лікарів - розслідування

Путін приймає "криваві" ванни з оленячих рогів і возить із собою з десяток лікарів - розслідування

Аби продовжити свій вік та зміцнити здоров'я "фюрер" Путін вдається як до традиційної, так і нетрадиційної медицини.

Президент Росії Володимир Путін ретельно дбає про своє здоров'я та зовнішній вигляд. Так лідера Кремля в поїздках супроводжує десяток лікарів, а сам він цікавиться нетрадиційною медициною, наприклад приймає ванни з екстракту рога оленів, якого здобувають дуже жорстоким для тварин методом.

Про це йдеться в розслідуванні російського видання "Проект" до 70-річчя Путіна.

За інформацією журналістів, Путін полюбляє так звані пантові ванни - сумнівну з огляду медицини процедуру.

Екстракт пантів (м'яких незакостенілих рогів маралів) для цих ванн, яким приписують нібито лікувальні властивості, здобувають достить жорстоким методом. Коли на весні у алтайських оленів маралів починають рости панти, тобто роги, тварин зв'язують або затискають на спеціальному верстаті, підіймають, щоб вони безпорадно бовталися, і зрізають ще живі, налиті кров'ю роги. Нерідко їх зрізають просто звичайною ножівкою. Зоозахисники порівнюють це з тортурами, такими, як вириванням нігтів у людини.

Першим, за інформацією видання, в російській еліті пантовими ваннами зацікавився Сергій Шойгу. В середині нульових він вперше привіз Путіна на Алтай і переконав його в користі процедури - нібито вона омолоджує шкіру і покращує роботу серцево-судинної системи.

зображення "Проекту"

"Почавши більше думати про здоров'я, Путін в одній з поїздок занурився у ванну з варивом з оленячих рогів, що видає специфічний запах. Знайомий президента стверджує, що того попереджали - не існує жодного переконливого доказу користі пантових ванн. Але Путіну сподобалося, з того часу він бував на Алтаї ще не раз", - пише видання.

Окрім нетрадиційної медицини, Путін оточує себе і справжніми спеціалістами. В поїздках його супроводжує з десяток лікарів. Що три роки президент РФ збільшує кількість медиків, яких возить із собою.

Журналісти стверджують, що найчастіше із Путіним їздить онколог Євген Селіванов, який також займався проблемами щитовидної залози. Його називають "лікарем, який може першим виявити проблеми із щитовидною залозою, зокрема онкологічні".