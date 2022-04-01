Обстріл Миколаївської ОДА: загинув перемовник, який домовлявся з окупантами про здавання зброї

Про загибель повідомив Віталій Кім.

Під час обстрілу будівлі Миколаївської області загинув український перемовник. Він домовлявся з російськими окупантами про здачу ними зброї.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Загиблий займався створенням команди, яка куруватиме процес здачу зброї російськими військовими.

"У будівлі ОДА загинув чоловік, який вів перемовини про здачу орками зброї, якщо буде жорстка команда... Тепер немає людини, а команда буде", - сказав Кім.

Нагадаємо, 29 березня в будівлю Миколаївської обласної ради влучила російська ракета. Будинок зруйновано від дев'ятого по перший поверх. Станом на 7:00 1 квітня кількість загиблих зросла до 28. За інформацією рятувальників, з-під завалів будівлі вивільнили 23 тіла загиблих, ще одна людина померла у лікарні від отриманих травм. Більшості тих, хто працює в ОВА, дивом вдалося врятуватися, це від 50 до 100 людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що армія РФ здійснила цей удар дуже підступно: у той час, коли люди дісталися робочих місць уранці. Більшість із тих, хто був у будівлі, встигла евакуюватися, почувши сигнал повітряної тривоги.

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