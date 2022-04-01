Путин принимает "кровавые" ванны из оленьих рогов и возит с собой с десяток врачей — расследование

Путин принимает "кровавые" ванны из оленьих рогов и возит с собой с десяток врачей — расследование

Чтобы продлить свой возраст и укрепить здоровье "фюрер" Путин прибегает как к традиционной, так и нетрадиционной медицине.

Президент России Владимир Путин тщательно заботится о своем здоровье и внешнем виде. Так лидера Кремля в поездках сопровождает десяток врачей, а сам он интересуется нетрадиционной медициной, например, принимает ванны из экстракта рога оленей, которого добывают очень жестоким для животных методом.

Об этом говорится в расследовании российского издания "Проект" к 70-летию Путина.

По информации журналистов, Путин любит так называемые пантовые ванны – сомнительную на взгляд традиционной медицины процедуру.

Экстракт пантов (мягких незакостеневших рогов маралов) для этих ванн, которым приписывают якобы лечебные свойства, получают достаточно жестоким методом. Когда весной у алтайских оленей маралов начинают расти панты, то есть рога, животных связывают или зажимают на специальном станке, поднимают, чтобы они беспомощно болтались, и срезают еще живые, налитые кровью рога. Нередко их срезают просто обычной ножовкой. Зоозащитники сравнивают это с пыткой, как вырывание ногтей у человека.

Первым, по информации издания, в российской элите пантовыми ваннами заинтересовался Сергей Шойгу. В середине нулевых он впервые привез Путина на Алтай и убедил его в пользе процедуры – якобы она омолаживает кожу и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

изображение "Проекта"

"Начав больше думать о здоровье, Путин в одной из поездок погрузился в ванну с варивом из оленьих рогов, что издает специфический запах. Знакомый президента утверждает, что того предупреждали о том, что не существует ни одного убедительного доказательства пользы пантовых ванн. Но Путину понравилось, с того времени он бывал на Алтае еще не раз", – пишет издание.

Кроме нетрадиционной медицины Путин окружает себя и настоящими специалистами. В поездках его сопровождает с десяток врачей. Каждие три года президент РФ увеличивает количество медиков, которых возит с собой.

Журналисты утверждают, что чаще всего с Путиным ездит онколог Евгений Селиванов, также занимавшийся проблемами щитовидной железы. Его называют "врачом, который может первым выявить проблемы со щитовидной железой, в частности онкологические".