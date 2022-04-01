Где и от чего лечится Путин – расследование

К президенту РФ приезжают многие врачи, среди них – специалист по раку.

В настоящее время активно ведутся разговоры о проблемах главы страны-агрессора РФ Владимира Путина со здоровьем. Разведчики даже предполагают что у Путина расстройство мозга, вызванное так называемой "стероидной яростью", которая является результатом лечения от рака.

Известно, что к главе РФ, которому в октябре должно исполниться 70 лет, приезжают многие врачи. Среди них, кстати, есть специалист по раку щитовидной железы.

Об этом говорится в расследовании российского издания "Проект" к юбилею Путина.

Где лечится Путин

С возрастом президент России все чаще стал наведываться в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на западе Москвы, в помещение, которое один из собеседников назвал "отделением персональных врачей". Об этом сообщает источник издания.

"По прибытии его встречает больничное начальство, а затем передает в руки закрепленных за президентом докторов. Одним из таких докторов, например, долго был Дмитрий Вербовой, судя по всему, он реаниматолог, по крайней мере в интернете упоминается как автор руководства по скорой помощи при острых заболеваниях, травмах и отравлениях. Пожалуй, Вербовой хорошо лечил Путина — тот сделал своего медика сначала заслуженным врачом России и замначальника своего медицинского управления, а уже потом и заместителем управляющего делами по врачебным вопросам", — говорится в расследовании.

Какие врачи сопровождают Путина

Однако с годами врачи и сами стали чаще сопровождать Путина: они летают в его резиденции и замечены в поездках.

Издание напоминает, что значительную часть мая 2017 года Владимир Путин провел в своем любимом месте – Сочи, где во время хоккейного матча легендарный ветеран Павел Буре случайно врезался в президента РФ, и тот упал. В тот же день в санаторий "Русь", принадлежащий Управделам президента и расположенный неподалеку от резиденции Путина, заселился некто Константин Аркадьевич Сим. Это травматолог-ортопед и, как утверждают журналисты, он один из врачей Путина.

"Парадоксально, но, много лет скрывая информацию о здоровье Путина, власти выложили в открытый доступ сведения о врачах президента... Договор между ЦКБ и гостиницами на размещение докторов публикуется на сайте госзакупок вместе с актами приема оказанных услуг. В актах можно выявить имена врачей и даты их заселение в отеле за четыре года – с 2016 до 2020. Из этих документов ясно, что медики, такие как Сим, летали именно к Путину – даты совпадают либо со временем официальных визитов президента в Сочи, либо с периодами его таинственных исчезновений", — выяснило издание.

В частности, журналисты узнали, что в 2016-2017 годах Путина в Сочи регулярно сопровождали в среднем пять врачей. Среди них такие личности как лор Алексей Щеглов и инфекционист Ярослав Протасенко, штатный реаниматолог, нейрохирург, а также врач скорой помощи Сергей Снежко.

"Но периодически количество медиков рядом с президентом драматически увеличивается. По меньшей мере, в двух случаях "Проект" может утверждать, что Путину проводили либо операцию, либо очень серьезную процедуру, скорее всего, в области спины. 25 ноября 2016 года президент встречается в Кремле с актером Стивеном Сигалом, а затем исчезает вплоть до 1 декабря — сайт Кремля публикует "консервы" и сообщения о телефонных звонках. В этот момент в санаторий "Русь" последовательно заселяются сразу 12 медиков", — пишут журналисты.

Среди медиков – группа личных врачей Путина во главе с Вербовым, группа оперирующих нейрохирургов ЦКБ во главе с завотделением Олегом Мышкиным, специалист нейрохирургического отделения Елена Раструсина, старшая медсестра Людмила Каденкова, реабилитолог Михаил Цикунов.

После лечения уже 1 декабря Путин обращался в федеральное собрание, а год спустя наградил Мышкина званием заслуженного врача России.

"Проблемы президента РФ сводятся не только к позвоночнику"

По данным издания, в 2019 году Владимиру Путину снова понадобилась масштабная медицинская помощь. В выходные дни 30 ноября и 1 декабря он находился в Сочи, однако на публике не появлялся. Тогда приехало рекордное количество медиков – сразу 13 человек, включая все тех же специалистов отделения нейрохирургии ЦКБ во главе с Мышкиным. Присоединились также специалист по травмам позвоночника Елена Денисенко и операционная медсестра Гульфия Абдулина.

Тогда же возросло и общее количество постоянно сопровождающих президента врачей – в 2019 году их уже в среднем девять. Журналисты уверены, что проблемы президента России сводятся не только к позвоночнику.

Путин публично демонстрировал интерес к проблеме рака щитовидной железы

В феврале 2019 года Путин и Лукашенко отправились кататься на горных лыжах на газпромовском курорте "Лаура". В те же дни в гостинице "Поляна 1389 Отель и Спа" жили два реаниматолога, невролог, дерматовенеролог, два лора и хирург.

"Этот состав врачей – очень характерный. Отоларингологи Щеглов и Игорь Есаков, а также хирург Евгений Селиванов – самые частые спутники Путина. Например, Щеглов за четыре года прилетал к Путину в Сочи 59 раз и пробыл рядом с ним 282 дня. Селиванов – 35 раз и В августе 2017 года Путин надолго исчезает с публичного поля — с 8 по 16 августа. медиков, в частности, Щеглов и Селиванов. Оба этих врача очень важны для Путина", — сообщает издание.

По информации журналистов, Селиванов — хирург, по меньшей мере, до недавнего времени специализировался на онкологии и написал диссертацию о диагностике и хирургическом лечении больных раком щитовидной железы пожилого и старческого возраста.

Лор Щеглов, судя по его диссертации, тоже хирург, и даже был замечен на фотографиях с Путиным. А в прошлом году его отца, Николая Щеглова, тоже хирурга, сделали депутатом Госдумы от "Единой России".

"Лор — а за Путиным, как говорили, следует несколько докторов этой специальности, — это тот врач, который среди прочего может первым выявить проблемы со щитовидной железой, в частности онкологические. Тогда подключаются хирург и онколог, считает израильский врач Михаил Фремдерман", — пишет издание.

Путин и сам публично демонстрировал интерес к проблеме рака щитовидки. В июле 2020 года он встретился с главой Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым – начальником старшей дочери Марии. Тот рассказал президенту РФ о новом гормональном препарате "Тироджин". "Выздоровление 95-98%?", — спросил тогда Путин. Ответ был утвердительным.

Начал общаться с людьми на большом расстоянии

"В медицинских кругах действительно говорят о проблемах российского президента со здоровьем. Особенно эти разговоры усилились в начале осени прошлого года, когда Путин повел себя особенно странно... Внезапно сообщил, что должен пойти на изоляцию, потому что вокруг якобы слишком много болеют коронавирусом. Новость стала сюрпризом даже для окружения президента.… Делали ли президенту тогда какую-то медицинскую манипуляцию – неизвестно, но после этого он начал общаться с людьми на очень большом расстоянии – сидя по разные стороны огромных столов. Иными словами, если раньше Путин отдалялся от людей в переносном смысле слова, то теперь стал делать это непосредственно", — говорится в расследовании.

Ранее сообщалось, что Путин принимает "кровавые" ванны из оленьих рогов.

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