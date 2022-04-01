Збірна України дізналася потенційних суперників на ЧС-2022 в Катарі

Аби потрапити на мундіаль, "синьо-жовті" ще повинні подолати плейоф кваліфікації.

У п'ятницю, 1 квітня, в Катарі відбулося жеребкування фінальної частини Чемпіонат світу-2022 з футболу. Своїх потенційних суперників на турнірі отримала і збірна України.

Команда Олександра Петракова для того, щоб здобути путівку на планетарну першість, повинна пройти двох суперників в плейоф європейської кваліфікації.

Півфінал проти Шотландії, який був запланований 24 березня на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго, через вторгнення російських окупантів на територію України перенесли на червень. Тоді ж відбудеться і фінал плейоф між переможцем пари Шотландія - Україна та Уельсом, де й визначиться, хто поїде на світову першість.

За результатами жеребкування, потенційними суперниками збірної України в групі B фінального турніру ЧС-2022 стали Англія, Іран та США.

ПОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЖЕРЕБКУВАННЯ ФІНАЛЬНОГО ТУРНІРУ ЧС-2022

Планетарна першість у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Майбутній мундіаль стане першим, який буде проведений не влітку.

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