Стали відомі пари 1/4 фіналу Ліги конференцій: результати жеребкування

У п'ятницю, 17 березня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування чвертьфінальної та півфінальної стадії Ліги конференцій сезону-2022/23.

Жеребкування вирішальних стадій плейоф третього за рангом єврокубка було сліпим, тобто клуби не ділили на сіяні та несіяні. Також могли зустрітися одна з одною команди з однієї національної асоціації.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги конференцій

Лех (Польща) – Фіорентина (Італія)

Гент (Бельгія) – Вест Гем (Англія)

АЗ Алкмар (Нідерланди) – Андерлехт (Бельгія)

Базель (Швейцарія) – Ніцца (Франція)

Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги конференцій

Лех (Польща) / Фіорентина (Італія) – Базель (Швейцарія) / Ніцца (Франція)

Гент (Бельгія) / Вест Гем (Англія) – АЗ Алкмар (Нідерланди) / Андерлехт (Бельгія)

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій відбудуться 13 квітня, поєдинки у відповідь – 20 квітня. Півфінали будуть зіграні 11 та 18 травня.

Фінал турніру заплановано 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".

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