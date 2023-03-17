Кулеба просить партнерів України прискоритися з постачанням боєприпасів

Очільник МЗС Дмитро Кулеба просить партнерів України прискорити постачання боєприпасів, адже кожний день затримки означає чиюсь загибель на фронті.

Західні союзники не надавали Україні військової підтримки швидко, тому що вони не були готові до конфлікту масштабів Першої світової війни. Тепер у постачанні боєприпасів, зокрема артилерійських, необхідно прискоритися.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю BBC.

"Ми хочемо, щоб партнери діяли швидше. Бо якщо одна поставка відкладається на один день, це означає, що хтось, хто міг бути живим, загине на лінії фронту", - наголосив він.

За словами міністра, сьогодні найбільша потреба в боєприпасах є в Бахмуті, де українські війська вже понад сім місяців тримають оборону проти постійних російських спроб захопити місто.

Кулеба наголошує, що це ще й емоційно дуже складно через понесені втрати. Однак, якщо Бахмут впаде, наступним містом-фортецею стане інший населений пункт, де росіяни продовжать вбивати.

"Тому для того, щоб врятувати життя там... ми повинні боротися в Бахмуті стільки, скільки зможемо фізично", - додав Кулеба.

Нагадаємо, очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Євросоюзу необхідно віддати пріоритет для закупівлі боєприпасів для України з європейських оборонних фондів. Це допоможе пришвидшити вирішення питання з дефіцитом снарядів.

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