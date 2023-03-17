Кулеба просит партнеров Украины ускориться с поставками боеприпасов

Глава МИД Дмитрий Кулеба просит партнеров Украины ускорить поставки боеприпасов, ведь каждый день задержки означает чью-то гибель на фронте.

Западные союзники не оказывали Украине военную поддержку быстро, потому что они не были готовы к конфликту масштабов Первой мировой войны. Теперь в поставках боеприпасов, в частности, артиллерийских, необходимо ускориться.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью BBC.

"Мы хотим, чтобы партнеры действовали быстрее. Потому что, если одна поставка откладывается на один день, это означает, что кто-то, кто мог быть жив, погибнет на линии фронта", — подчеркнул он.

По словам министра, сегодня самая большая потребность в боеприпасах есть в Бахмуте, где украинские войска уже более семи месяцев держат оборону против постоянных российских попыток захватить город.

Кулеба отмечает, что это еще и эмоционально очень сложно из-за понесенных потерь. Однако если Бахмут падет, следующим городом-крепостью станет другой населенный пункт, где россияне продолжат убивать.

"Поэтому для того чтобы спасти жизнь там... мы должны бороться в Бахмуте столько, сколько сможем физически", — добавил Кулеба.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюзу необходимо отдать приоритет для закупки боеприпасов для Украины из европейских оборонных фондов. Это поможет ускорить решение вопроса с дефицитом снарядов.

Читайте также: