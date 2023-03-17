У Чернівцях чоловік погрожував підірвати гранату в суді: що кажуть у поліції (відео)

Чоловік намагався прорватися до зали засідань, коли дізнався, що його сина взяли під варту.

У Чернівцях у будівлі апеляційного суду 17 березня чоловік погрожував підірвати гранату.

Про це інформують місцеві медіа з посиланням на свідків події.

За попередніми даними, у приміщенні цього апеляційного суду розглядалася справа, в межах якої начебто чоловіка засудили на п’ять років.

Видання "Чернівецький промінь" повідомляє, що батько підсудного взяв гранату, прийшов до суду та почав погрожувати підірвати себе.

Зауважимо, що поряд із будівлею суду розташована школа. Учнів відправили до підвалу через загрозу вибуху.

Згодом начальник Нацполіції Чернівецької області Руслан Дударець розповів "Суспільному", що чоловік добровільно погодився здати гранату і травматичний пістолет.

Очільник поліції також уточнив, що чоловік намагався пронести гранату до апеляційного суду, де слухали справу його сина. Він хотів пройти до зали засідання, коли дізнався, що сину змінили запобіжний захід на взяття під вартою.

Біля металошукача чоловік зізнався, що має гранату. Тоді й погодився добровільно здати зброю.

Присутніх у будівлі людей перемістили в інше приміщення суду на безпечну відстань. Територію довкола обгородили.

Нагадаємо, у Дніпрі 63-річній озброєний чоловік напав на працівників магазину. Він декілька разів вистрілив у стелю, наказав одному робітнику лягти на підлогу, а в іншого почав вимагати гроші з каси.

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Новини ТСН 11:00 за 17 березня 2023 року | Новини України