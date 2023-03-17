Парад планет у березні 2023: коли можна спостерігати

Після заходу Сонця всі 5 планет буде видно в небі досить добре.

Наприкінці березня в небі в одну лінію вишикуються Юпітер, Меркурій, Венера, Уран і Марс.

Про це пише Daily Mail.

28 березня 2023 року жителі Землі зможуть спостерігати рідкісне явище – вирівнювання одразу п'яти планет Сонячної системи. Під час цього параду планет в одну лінію вишикуються Юпітер, Меркурій, Венера, Уран і Марс.

За словами Бет Біллер з Единбурзького університету, у самому вирівнюванні планет, коли візуально вони здаються на одній лінії немає нічого незвичайного, якщо йдеться про дві або три планети. Але вирівнювання п'яти планет – це рідкісне явище. Наприклад, такий парад планет можна було спостерігати у 2022, 2020 та 2016 роках. Минулого року мешканці північної півкулі Землі могли спостерігати за вирівнюванням Меркурія, Венери, Марса, Юпітера та Сатурна.

Вчені кажуть, що залежно від місця перебування людини та наявності таких перешкод як високі дерева та будівлі, побачити всі 5 планет одночасно може бути складно. Але якщо дуже постаратися і до того ж використати бінокль, то парад планет у березні запам'ятається надовго, вважають вчені.

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