Парад планет в марте 2023 года: когда можно наблюдать

После захода Солнца все 5 планет будут видны в небе достаточно хорошо.

В конце марта в небе в одну линию выстроятся Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс.

Об этом пишет Daily Mail.

28 марта 2023 года жители Земли смогут наблюдать редкое явление – выравнивание сразу пяти планет Солнечной системы. Во время этого парада планет в одну линию выстроятся Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс.

По словам Бет Биллер из Эдинбургского университета, в самом выравнивании планет, когда визуально они стоят на одной линии, нет ничего необычного, если речь идет о двух или трех планетах. Но выравнивание пяти планет – это редкое явление. Например, такой парад планет можно было наблюдать в 2022, 2020 и 2016 годах. В прошлом году жители северного полушария Земли могли наблюдать за выравниванием Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна.

Ученые говорят, что в зависимости от места нахождения человека и наличия таких препятствий как высокие деревья и здания увидеть все 5 планет одновременно может быть сложно. Но если очень постараться и использовать бинокль, то парад планет в марте запомнится надолго, считают ученые.

Напомним:

8 декабря жители почти всего северного полушария Земли стали свидетелями уникального события. В этот день Марс исчез. Это явление называется покрытие

исчез. Это явление называется покрытие 8 ноября часть света увидела полное лунное затмение , а следующее ожидается в 2025 году

, а следующее ожидается в 2025 году 25 октября Солнце, Луна и Земля сошлись в одну линию. Последний раз такое астрономическое событие происходило 14 октября 2004 года.

Парад планет впервые за 18 лет - кому следует быть осторожным

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