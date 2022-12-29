Начался новогодний парад планет: когда и как его увидеть

Все планеты Солнечной системы выстроились на одной линии в так называемом планетном соединении, которое известно как парад планет. Это явление началось еще в среду, 28 декабря, вечером и своего пика оно достигнет примерно в 23:00 по киевскому времени в четверг, 29 декабря. Но до 31 декабря сразу после заката Солнца можно будет еще наблюдать за таким уникальным астрономическим явлением.

Об этом пишет The Guardian.

В ходе нынешнего парада планет Венера, Меркурий, Сатурн, Юпитер и Марс выстроятся в небе именно в таком порядке. По словам итальянского астронома Джанлуки Маси, вышеперечисленные планеты можно увидеть в ночном небе невооруженным глазом ежедневно вплоть до 31 декабря.

По словам ученых, во время редкого астрономического явления Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн можно будет увидеть в течение нескольких дней невооруженным глазом, если смотреть с юго-запада на восток. В то же время Уран будет расположен между Марсом и Юпитером, а Нептун можно увидеть между Юпитером и Сатурном. Наиболее четко все планеты можно увидеть примерно через 30-40 минут после заката, хотя и позже их также будет видно, но непродолжительное время.

Напомним:

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