За кілька днів Марс зникне: чи побачать українці унікальну подію

Надзвичайне видовище, коли Марс сховається за Місяцем, можна буде спостерігати вранці, 8 грудня.

У четвер, 8 грудня, жителі майже всієї північної півкулі Землі стануть свідками унікальної події. Цього дня Марс зникне. Це явище називається покриття.

Про це пише The Guardian.

У четвер приблизно о 6:58 Місяць закриє Марс. Уже від вечора середи наш супутник наближатиметься до Марса на нічному небі. А ближче до сьомої ранку Місяць пройде на небі так, що четверта планета від Сонця зникне для огляду на деякий час.

Покриття Марса триватиме приблизно 1 годину, перш ніж планета знову з'явиться. На території України в цей день схід Сонця відбудеться приблизно о 7:45, тому є шанс побачити покриття Марса.

Але найкраще таке затемнення Місяцем Марса буде видно з території Скандинавії, Ісландії, Гренландії та Канади. Хоча жителі більшої половини північної півкулі мають шанс також добре побачити подію.

8 грудня Марс буде дуже яскравим, адже він відбиватиме максимально можливу кількість світла Сонця. Це пов'язано з його розташуванням у цей день у космосі.

Нагадаємо:

8 листопада частина світу побачила повне місячне затемнення , а наступне очікується 2025 року

, а наступне очікується 2025 року 25 жовтня Сонце, Місяць і Земля зійшлися в одну лінію. Востаннє така астрономічна подія відбувалася 14 жовтня 2004 року

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