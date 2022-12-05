За кілька днів Марс зникне: чи побачать українці унікальну подію

Надзвичайне видовище, коли Марс сховається за Місяцем, можна буде спостерігати вранці, 8 грудня.
У четвер, 8 грудня, жителі майже всієї північної півкулі Землі стануть свідками унікальної події. Цього дня Марс зникне. Це явище називається покриття.
Про це пише The Guardian.
У четвер приблизно о 6:58 Місяць закриє Марс. Уже від вечора середи наш супутник наближатиметься до Марса на нічному небі. А ближче до сьомої ранку Місяць пройде на небі так, що четверта планета від Сонця зникне для огляду на деякий час.
Покриття Марса триватиме приблизно 1 годину, перш ніж планета знову з'явиться. На території України в цей день схід Сонця відбудеться приблизно о 7:45, тому є шанс побачити покриття Марса.
Але найкраще таке затемнення Місяцем Марса буде видно з території Скандинавії, Ісландії, Гренландії та Канади. Хоча жителі більшої половини північної півкулі мають шанс також добре побачити подію.
8 грудня Марс буде дуже яскравим, адже він відбиватиме максимально можливу кількість світла Сонця. Це пов'язано з його розташуванням у цей день у космосі.
Нагадаємо:
- 8 листопада частина світу побачила повне місячне затемнення, а наступне очікується 2025 року
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