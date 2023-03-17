Мудрик проти "Реала": результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Чвертьфіналі матчі заплановано на 11/12 та 18/19 квітня.

У п'ятницю, 17 березня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування чвертьфінальної та півфінальної стадії Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

На цих стадіях турніру вже немає поділу команд на сіяні та несіяні. Також між собою можуть зійтися представники однієї асоціації чи клуби, які зустрічалися на груповому етапі.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Реал" (Іспанія) – "Челсі" (Англія)

"Інтер" (Італія) – "Бенфіка" (Португалія)

"Манчестер Сіті" (Англія) – "Баварія" (Німеччина)

"Мілан" (Італія) – "Наполі" (Італія)

Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

"Мілан" (Італія) / "Наполі" (Італія) – "Інтер" (Італія) / "Бенфіка" (Португалія)

"Манчестер Сіті" (Англія) / "Баварія" (Німеччина) – "Реал" (Іспанія) / "Челсі" (Англія)

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 11 та 12 квітня, поєдинки у відповідь – 18 та 19 квітня. Півфінали будуть зіграні 1/10 та 16/17 травня.

Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.

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