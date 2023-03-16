Ліга Європи: хто вийшов до чвертьфіналу

9 і 16 березня відбуваються матчі 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23.

За їхніми підсумками визначаться вісім команд, які позмагаються у чвертьфіналі другого за престижністю євротурніру.

Вже відомі 4 з 8 чвертьфіналістів Ліги Європи. Це "Манчестер Юнайтед", "Фенербахче", "Ювентус" та "Феєнорд". Ще чотири чвертьфіналісти визначаться сьогодні за підсумками ігор, які розпочалися о 22:00.

На жаль, донецький "Шахтар" не зумів пробитися до 1/4 фіналу Ліги Європи. В 1/8 фіналу команда Ігоря Йовічевича поступилася нідерландському "Феєнорду". Після нічиєї 1:1 у першому матчі "гірники" в поєдинку-відповіді зазнали краху з рахунком 7:1 і завершили свої виступи в єврокубках.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи заплановане на 17 березня.

Нагадаємо, напередодні визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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