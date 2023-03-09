Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до 1/4 фіналу

Від 14 лютого до 15 березня відбуваються матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

За їхніми підсумками стануть відомі вісім команд, які продовжать боротьбу в найпрестижнішому євротурнірі на стадії чвертьфіналу.

Станом на зараз визначилася половина учасників 1/4 фіналу. Це лондонський "Челсі", португальська "Бенфіка", мюнхенська "Баварія" та італійський "Мілан".

Ще чотири чвертьфіналісти визначаться наступного тижня в парах "Манчестер Сіті" – "РБ Лейпциг", "Порту" – "Інтер", "Реал" – "Ліверпуль" і "Наполі" – "Айнтрахт".

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 17 березня.

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