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Понад 150 "прильотів" за добу: росіяни зруйновали офіс агрофірми на Сумщині

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Понад 150 "прильотів" за добу: росіяни зруйновали офіс агрофірми на Сумщині

У Сумській області за добу стався 161 "приліт" / Фото: Сумська ОВА

Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області.

У середу, 15 березня, росіяни атакували чотири громади на Сумщині. У регіоні зафіксували 161 "приліт". Ворог гатив із мінометів і артилерії.  

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.

  • Хотінська громада: внаслідок мінометного обстрілу зруйновано офіс агрофірми (пряме влучання). 
  • Шалигинська громада: через мінометний обстріл згоріла приватна господарська споруда.
  • Краснопільська громада: росіяни били з артилерії.
  • Новослобідська громада: зафіксовано артилеристський обстріл.

Наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Раніше ми повідомляли, що загарбники обстріляли Дніпропетровщину. Внаслідок чергової атаки росіян загинули двоє жінок у поважному віці. Також пошкоджені житлові будинки. 

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Дата публікації
Перегляди
36
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