"Баварія" повторно перемогла ПСЖ і вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Команда Юліана Нагельсмана не пропустила жодного гола за два матчі проти парижан.

"Баварія" вдома обіграла ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 2:0 .

У першому таймі команди не змогли вразити ворота одна одної. Найкращий момент мюнхенці створили на 32-й хвилині, коли з ударом Джамала Мусіали з лівого флангу штрафного впорався Джанлуїджі Доннарумма.

Парижани мали свій супершанс на 38-й хвилині. Голкіпер баварців Янн Зоммер подарував м'яч суперникам у центрі штрафного майданчика, але після удару Вітіньї з лінії воріт вибив круглого Маттейс де Лігт.

На старті другого тайму "Баварія" зуміла забити, але рефері скасував гол. Ерік Шупо-Мотінг замкнув головою подачу від Мусіали, але Томас Мюллер був в офсайді на шляху польоту м'яча.

Проте на 61-й хвилині підопічні Юліана Нагельсмана таки зуміли повести в рахунку. Мюллер відібрав м'яч у Марко Верратті біля воріт парижан, Леон Горецка віддав на порожні ворота Шупо-Мотінгу, а той не схибив.

Практично одразу команда Крістофа Галтьє могла відігратися – Серхіо Рамос пробив головою після подачі Ліонеля Мессі з кутового, але Зоммер здійснив шикарний сейв.

За хвилину до кінця основного часу німецький клуб зняв усі питання щодо переможця протистояння – Серж Гнабрі завершив контратаку своєї команди пострілом у дальній кут після передачі Жоау Канселу.

Огляд матчу

Перший матч між цими командами в Парижі завершився мінімальною перемогою "Баварії" з рахунком 0:1. Таким чином, за сумою двох поєдинків до чвертьфіналу турніру вийшов мюнхенський клуб.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 17 березня.

Додамо, що в іншому матчі ігрового дня "Мілан" в Лондоні зіграв унічию проти "Тоттенгема" і також пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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