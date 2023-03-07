Баварія – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж поєдинку-відповіді плейоф Ліги чемпіонів між мюнхенцями і парижанами.

У середу, 8 березня, "Баварія" вдома зіграє з ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Поєдинок відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перший матч між цими командами в Парижі завершився мінімальною перемогою "Баварії" з рахунком 0:1.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 17 березня.

Минулого вікенду "Баварія" обіграла "Штутгарт" (1:2) у виїзному матчі Бундесліги. Команда Нагельсмана йде на першому місці в чемпіонаті Німеччини, випереджаючи дортмундську "Боруссію" за додатковими показниками.

"Штутгарт" (1:2) у виїзному матчі Бундесліги. Команда Нагельсмана йде на першому місці в чемпіонаті Німеччини, випереджаючи дортмундську "Боруссію" за додатковими показниками. ПСЖ в останньому матчі на власному полі розгромив "Нант" (4:2) у чемпіонаті Франції. Колектив Крістофа Галтьє з 63 очками очолює турнірну таблицю Ліги 1, маючи 8 балів переваги над "Марселем" українця Руслана Малиновського.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція другого поєдинку між "Баварією" і ПСЖ.