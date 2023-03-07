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Бавария – ПСЖ: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
66
Время на прочтение
1 мин
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Бавария – ПСЖ: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж ответного поединка плей-офф Лиги чемпионов между мюнхенцами и парижанами.

В среду, 8 марта, "Бавария" дома сыграет с ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч между этими командами в Париже завершился минимальной победой "Баварии" со счетом 0:1.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 17 марта.

  • В прошлом уикенде "Бавария" обыграла "Штутгарт" (1:2) в выездном матче Бундеслиги. Команда Нагельсмана идет на первом месте в чемпионате Германии, опережая дортмундскую "Боруссию" по дополнительным показателям.
  • ПСЖ в последнем матче на своем поле разгромил "Нант" (4:2) в чемпионате Франции. Коллектив Кристофа Галтье с 63 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея 8 баллов преимущества над "Марселем" украинца Руслана Малиновского.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция второго поединка между "Баварией" и ПСЖ.

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Дата публикации
Просмотры
66
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