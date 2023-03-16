Лига Европы: кто вышел в четвертьфинал

9 и 16 марта проходят матчи 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/23.

По их итогам определятся восемь команд, которые поборются в четвертьфинале второго по престижности евротурнира.

Уже известны 4 из 8 четвертьфиналистов Лиги Европы. Это "Манчестер Юнайтед", "Фенербахче", "Ювентус" и "Фейеноорд". Еще четыре четвертьфиналиста определятся сегодня по итогам игр, начавшихся в 22:00.

К сожалению, донецкий "Шахтер" не сумел пробиться в 1/4 финала Лиги Европы. В 1/8 финала команда Игоря Йовичевича уступила нидерландскому "Фейеноорду". После ничьей 1:1 в первом матче "горняки" в ответном поединке потерпели крах со счетом 7:1 и завершили свои выступления в еврокубках.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы запланирована на 17 марта.

Напомним, накануне определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов.

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