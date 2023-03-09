Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Украину во втором по престижности еврокубке продолжает представлять донецкий "Шахтер".
9 и 16 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/23.
Участие в них примут 16 клубов. Восемь команд, занявших первые места в группах Лиги Европы и автоматически пробившихся в 1/8 финала, сыграют против победителей раунда стыковых поединков.
Украину в плей-офф второго по престижности евротурнира представляет донецкий "Шахтер". Команда Игоря Йовичевича в 1/16 финала Лиги Европы прошла французский "Ренн".
За путевку в четвертьфинал "горняки" сразятся с нидерландским "Фейеноордом". Первый матч будет сыгран 9 марта в Варшаве, а ответный поединок – 16 марта в Роттердаме.
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы запланирована на 17 марта.
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23
|Плей-офф. 1/8 финала
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 9 марта
|19:45
|УНИОН БЕРЛИН
|ЮНИОН
|_:_
|19:45
|БАЙЕР
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|19:45
|СПОРТИНГ
|АРСЕНАЛ
|_:_
|19:45
|РОМА
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|22:00
|СЕВИЛЬЯ
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|22:00
|ЮВЕНТУС
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|БЕТИС
|_:_
|22:00
|ШАХТЕР
|ФЕЙЕНООРД
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 16 марта
|19:45
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|19:45
|ФРАЙБУРГ
|ЮВЕНТУС
|_:_
|19:45
|БЕТИС
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|19:45
|ФЕЙЕНООРД
|ШАХТЕР
|_:_
|22:00
|ЮНИОН
|УНИОН БЕРЛИН
|_:_
|22:00
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|БАЙЕР
|_:_
|22:00
|АРСЕНАЛ
|СПОРТИНГ
|_:_
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|РОМА
|_:_
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