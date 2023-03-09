Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Украину во втором по престижности еврокубке продолжает представлять донецкий "Шахтер".

9 и 16 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/23.

Участие в них примут 16 клубов. Восемь команд, занявших первые места в группах Лиги Европы и автоматически пробившихся в 1/8 финала, сыграют против победителей раунда стыковых поединков.

Украину в плей-офф второго по престижности евротурнира представляет донецкий "Шахтер". Команда Игоря Йовичевича в 1/16 финала Лиги Европы прошла французский "Ренн".

За путевку в четвертьфинал "горняки" сразятся с нидерландским "Фейеноордом". Первый матч будет сыгран 9 марта в Варшаве, а ответный поединок – 16 марта в Роттердаме.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы запланирована на 17 марта.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23 Плей-офф. 1/8 финала КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЫЕ МАТЧИ Четверг, 9 марта 19:45 УНИОН БЕРЛИН ЮНИОН _:_ 19:45 БАЙЕР ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ 19:45 СПОРТИНГ АРСЕНАЛ _:_ 19:45 РОМА РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ 22:00 СЕВИЛЬЯ ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ 22:00 ЮВЕНТУС ФРАЙБУРГ _:_ 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БЕТИС _:_ 22:00 ШАХТЕР ФЕЙЕНООРД _:_ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Четверг, 16 марта 19:45 ФЕНЕРБАХЧЕ СЕВИЛЬЯ _:_ 19:45 ФРАЙБУРГ ЮВЕНТУС _:_ 19:45 БЕТИС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ 19:45 ФЕЙЕНООРД ШАХТЕР _:_ 22:00 ЮНИОН УНИОН БЕРЛИН _:_ 22:00 ФЕРЕНЦВАРОШ БАЙЕР _:_ 22:00 АРСЕНАЛ СПОРТИНГ _:_ 22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД РОМА _:_

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