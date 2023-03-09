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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Фото: ФК Шахтер

Украину во втором по престижности еврокубке продолжает представлять донецкий "Шахтер".

9 и 16 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/23.

Участие в них примут 16 клубов. Восемь команд, занявших первые места в группах Лиги Европы и автоматически пробившихся в 1/8 финала, сыграют против победителей раунда стыковых поединков.

Украину в плей-офф второго по престижности евротурнира представляет донецкий "Шахтер". Команда Игоря Йовичевича в 1/16 финала Лиги Европы прошла французский "Ренн".

За путевку в четвертьфинал "горняки" сразятся с нидерландским "Фейеноордом". Первый матч будет сыгран 9 марта в Варшаве, а ответный поединок – 16 марта в Роттердаме.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы запланирована на 17 марта.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23
Плей-офф. 1/8 финала
КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Четверг, 9 марта
19:45   УНИОН БЕРЛИН   ЮНИОН _:_
19:45   БАЙЕР   ФЕРЕНЦВАРОШ _:_
19:45   СПОРТИНГ   АРСЕНАЛ _:_
19:45   РОМА   РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_
22:00   СЕВИЛЬЯ   ФЕНЕРБАХЧЕ _:_
22:00   ЮВЕНТУС   ФРАЙБУРГ _:_
22:00   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   БЕТИС _:_
22:00   ШАХТЕР   ФЕЙЕНООРД _:_
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Четверг, 16 марта
19:45   ФЕНЕРБАХЧЕ   СЕВИЛЬЯ _:_
19:45   ФРАЙБУРГ   ЮВЕНТУС _:_
19:45   БЕТИС   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_
19:45   ФЕЙЕНООРД   ШАХТЕР _:_
22:00   ЮНИОН   УНИОН БЕРЛИН _:_
22:00   ФЕРЕНЦВАРОШ   БАЙЕР _:_
22:00   АРСЕНАЛ   СПОРТИНГ _:_
22:00   РЕАЛ СОСЬЕДАД   РОМА _:_

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Дата публикации
Просмотры
703
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