Арестович оценил теорию о ловушке Запада для Путина в Украине

Экс-советник Офиса президента отметил, что это похоже на попытку оправдать приближающийся разгром российской армии. Он подчеркнул, что ответственность за начало войны – персонально на Путине.

Военно-политический обозреватель Алексей Арестович прокомментировал теорию, что Запад умышленно заманил президента РФ Владимира Путина в ловушку, создав иллюзию о быстром захвате Украины без последствий.

Об этом Арестович написал в Сети и высказался в разговоре с российской оппозиционной журналисткой Юлией Латыниной.

"Есть мнения, что Путина намеренно заманил Запад в ловушку, создав иллюзию, что Украину можно быстро захватить и тебе за это ничего не будет. Такие мнения все чаще всплывают в самой РФ. Это похоже на теорию заговора и попытку оправдать приближение разгрома российской армии", – говорится в сообщении обозревателя.

В разговоре с Латыниной он отметил, что ответственность за развязывание полномасштабной войны против Украины лежит целиком на президенте РФ, что бы он ни пытался заявлять в свое оправдание.

"Есть такая точка зрения, когда говорят, что вот специально заманили Путина в ловушку и Путин любит рассказывать в оправдание, что "нас девять лет обманывали на Донбассе". Но я тогда хочу процитировать Владимира Леви – такого известного российского человековеда 70-80-х годов, – который говорил: "Если тебя обманули дважды, ты за одно с обманщиком". Или – другого известного российского автора, который сказал: "Ах, обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад". Решение же о "СВО" принимал не Байден. Решение принимал Путин. И рассказывать можно потом, сколько угодно, что не тебя влияли, тебя заманивали. Значит, ты дурак и позволил себя обмануть", — рассказал Арестович.

Он не исключил, что у Путина могла быть иллюзия, что "маленькая победоносная война" покажется незначительным событием на фоне масштабов коронавируса, сомнительных причин его происхождения и отсутствием на это какой-либо реакции со стороны мирового сообщества. А последствия такой войны президент РФ мог вообще не рассматривать.

"Как бы то ни было, но вся ответственность за начало войны лежит персонально на Путине, сколько бы он ни рассказывал о том, что Запад его обманывал в части Минских соглашений и обманывает сейчас", — подчеркнул военно-политический обозреватель.

Напомним, российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский выразил мнение, почему США не поставят Путина на место. Он объяснил, что Штаты могут победить Россию в войне за несколько дней, однако не хотят ввязываться в боевые действия из-за боязни по поводу даже малейших потерь среди своего населения.

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