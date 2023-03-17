Арестович оцінив теорію про пастку Заходу для Путіна в Україні

Ексрадник Офісу президента зауважив, що це схоже на спробу виправдати наближення розгрому російської армії. Він наголосив, що відповідальність за початок війни – персонально на Путіні.

Військово-політичний оглядач Олексій Арестович прокоментував теорію, що Захід навмисне заманив президента РФ Володимира Путіна у пастку, створивши ілюзію про швидке захоплення України без наслідків.

Про це Арестович написав у Мережі та висловився у розмові з російською опозиційною журналісткою Юлією Латиніною.

"Є думки, що Путіна навмисне заманив Захід у пастку, створивши ілюзію, що Україну можна швидко захопити і тобі за це нічого не буде. Такі думки дедалі частіше спливають у самій РФ. Це схоже на теорію змови і спробу виправдати наближення розгрому російської армії", – йдеться в повідомленні оглядача.

У розмові з Латиніною він зазначив, що відповідальність за розв’язування повномасштабної війни проти Україні лежить цілком на президентові РФ, що б він не намагався заявляти у своє виправдання.

"Є така точка зору, коли кажуть, що от спеціально заманили Путіна у пастку і Путін любить розповідати у виправдання, що "нас дев’ять років обманювали на Донбасі". Але я тоді хочу процитувати Володимира Леві – такого відомого російського людинознавця 70-80-х років, – який говорив: "Якщо тебе обманули двічі, ти за одне з ошуканцем". Чи – іншого відомого російського автора, який сказав: "Ах, обманути мене не складно, я сам обманюватися радий". Рішення ж про "СВО" ухвалював не Байден. Рішення ухвалював Путін. І розповідати можна потім, скільки завгодно, що не тебе впливали, тебе заманювали. Значить, ти дурень і дозволив себе обдурити", – розповів Арестович.

Він не виключив, що в Путіна могла бути ілюзія, що "маленька переможна війна" здасться незначною подією на тлі масштабів коронавірусу, сумнівних причин його походження та відсутністю на це будь-якої реакції з боку світової спільноти. А наслідки за таку війну президент РФ міг узагалі не розглядати.

"Як би там не було, але вся відповідальність за початок війни лежить персонально на Путіні, хоч би скільки він розповідав про те, що Захід його обманював у частині Мінських угод і обманює зараз", – наголосив військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський висловив думку, чому США не поставлять Путіна на місце. Він пояснив, що Штати можуть перемогти Росію у війні за кілька днів, однак не хочуть вплутуватися у бойові дії через острах щодо навіть найменших втрат серед свого населення.

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