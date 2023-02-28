Чи закінчиться війна цієї весни: прогноз астрологині

Яна Тимощук прогнозує, що навесні жодних домовленостей про мир досягнуто не буде.

Навесні 2023 року війна в Україні триватиме. Жодних домовленостей про мир досягнуто не буде.

Про це повідомила астрологиня Яна Тимощук на своєму YouTube-каналі після того, як зробила розклад на картах Таро.

За словами Тимощук, Україна намагатиметься достукатися до партнерів, але це буде безрезультатно. Тому цієї весни триватимуть активні бойові дії.

Астрологиня прогнозує, що у березні буде велика небезпека з води.

"Буде у цьому місяці (березні – ред.) дуже гаряче. Буде багато втрат з обох сторін. Є небезпека з води і дуже сильна. Російська Федерація буде намагатися наступати, але це не вийде, хоча коштів кинуть багато. Буде не один сильний удар. Якісь населені пункти можуть бути захоплені агресором", - прогнозує Тимощук.

Нагадаємо, Влад Росс в інтерв'ю ТСН.ua розповів, що російський диктатор Володимир Путін помре 2023 року, але не власною смертю. Президента Росії ліквідують на замовлення, а виконає його людина з близького оточення, з його особистої охорони.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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